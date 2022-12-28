Путин по видеосвязи запустил производство на псковском заводе «Титан-Полимер»

Президент России Владимир Путин в среду, 28 декабря, дал старт работе завода «Титан-Полимер» в Псковской области. Он принял участие в церемонии по видеоконференции.

По словам главы государства, запуск производства поспособствует укреплению промышленного суверенитета России и внесет вклад в импортозамещение. Российский лидер напомнил, что проектная мощность предприятия около 72 тыс. т полимерной продукции в год.

Путин добавил, что подобные предприятия необходимы для динамичного развития экономики страны.

«Мы продолжим содействовать развитию современных высокотехнологичных компаний по всей стране и будем создавать максимально комфортные условия для работы инвесторов», — цитирует Путина «Газета.Ru».

Президент должен был прилететь в Псковскую область для личного участия в пуске завода, однако поездка не состоялась из-за плохой погоды.