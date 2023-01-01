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Во всех школах России ввели должность советника директора по воспитанию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В российских школах с 2023 года введена должность советника директора по воспитанию. Вступило в силу поручение президента РФ Владимира Путина, данное по итогам заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

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Также этот сотрудник будет отвечать за взаимодействие с детскими общественными объединениями в рамках учебного учреждения. Советник директора будет обеспечивать:

  • разработку и реализацию рабочих программ воспитания;
  • информирование и вовлечение школьников в проекты детских и молодежных объединений;
  • проведение дней единых действий совместно с детьми, учителями и родителями;
  • поощрение развития школьного самоуправления;
  • помощь детям в организации творческих, туристических и спортивных мероприятий.

Меры реализуются в рамках программы федерального проекта «Патриотическое воспитание». Средства на исполнение поручения главы государства выделяются из федерального бюджета.

В 2022 году такая должность появилась в 45 российских регионах. Как отмечал глава Минпросвещения Сергей Кравцов, советники смогут оказывать существенную поддержку и учителям, и тем, кто занимается школьниками по воспитательной части.

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