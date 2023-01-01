Во всех школах России ввели должность советника директора по воспитанию
В российских школах с 2023 года введена должность советника директора по воспитанию. Вступило в силу поручение президента РФ Владимира Путина, данное по итогам заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».
Также этот сотрудник будет отвечать за взаимодействие с детскими общественными объединениями в рамках учебного учреждения. Советник директора будет обеспечивать:
- разработку и реализацию рабочих программ воспитания;
- информирование и вовлечение школьников в проекты детских и молодежных объединений;
- проведение дней единых действий совместно с детьми, учителями и родителями;
- поощрение развития школьного самоуправления;
- помощь детям в организации творческих, туристических и спортивных мероприятий.
Меры реализуются в рамках программы федерального проекта «Патриотическое воспитание». Средства на исполнение поручения главы государства выделяются из федерального бюджета.
В 2022 году такая должность появилась в 45 российских регионах. Как отмечал глава Минпросвещения Сергей Кравцов, советники смогут оказывать существенную поддержку и учителям, и тем, кто занимается школьниками по воспитательной части.