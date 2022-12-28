Рабочий пострадал во время ремонта спецтехники в Приамурье
В Тамбовском районе Амурской области во время ремонта сельскохозяйственной техники пострадал рабочий. Организована проверка, сообщает региональное СУ СКР.
Инцидент произошел в среду, 28 декабря, на территории ремонтного цеха одной из фирм в селе Жариково. Во время ремонта спецтехники 50-летний мужчина получил травму и был доставлен в больницу для оказания помощи.
По факту произошедшего СК организовал проверку. Как уточняет Амурская Служба Новостей, следователи уже осмотрели место происшествия и опросили очевидцев.
По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
26 декабря на заводе в Оренбургской области погиб слесарь-ремонтник. Находясь на своем рабочем месте и выполняя обязанности, он получил телесные повреждения, повлекшие его смерть. Региональный СК возбудил уголовное дело.