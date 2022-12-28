Следующее поколение Starlink позволит подключаться к Сети без допоборудования

Новое поколение спутников Starlink Gen2 даст возможность подключаться к интернету без какого-либо дополнительного оборудования. Об этом 28 декабря сообщает портал Space Flight Now.

«SpaceX разрабатывает более крупную и мощную спутниковую платформу Starlink, способную передавать сигналы непосредственно на сотовые телефоны», — сообщает портал.

В тексте публикации также указано, что в данный момент неизвестно, будет ли Starlink проверять новые возможности, позволяющие получить доступ к Сети прямо с мобильного телефона, на 54 спутниках, запущенных 28 декабря.

Ранее, 17 декабря, Space-X вывела 54 мини-спутника на низкую околоземную орбиту. Пуск стал 67-м по счету выводом на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink.

До этого, 2 декабря, в США разрешили SpaceX развернуть до 7,5 тыс. спутников Starlink второго поколения. Решение федеральной комиссии по связи (FCC) США позволит SpaceX обеспечить доступ к спутниковой широкополосной связи следующего поколения для американцев по всей стране. Отмечается, что всего Starlink надеется развернуть 30 тыс. спутников.