«Аэрофлот» возобновил работу беспроводной системы развлечений на борту

Авиакомпания «Аэрофлот» возобновляет работу беспроводной системы развлечений на борту, сейчас стриминговая cистема доступна на 20 самолетах Airbus A320ceo. Об этом 28 декабря сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Возвращение развлекательной программы, к которой можно подключиться с личного гаджета через WiFi, стало возможным благодаря новейшей IT-разработке отечественных специалистов. Соответствующее ПО было создано в кратчайшие сроки специально для «Аэрофлота», — говорится в сообщении авиакомпании.

Уточняется, что в ближайшие дни беспроводная система развлечений станет доступна на 64 самолетах Airbus A320ceo. В дальнейшем, по мере разработки программного обеспечения, система будет вводится и на других типах воздушных судов.

О том, что «Аэрофлот» работает над отечественным техническим решением возобновления работы системы развлечений в самолетах сообщалось 1 декабря.

Ранее в этот день «Аэрофлот» в своем Telegram-канале сообщил, что система развлечений стала недоступна на части самолетов авиакомпании из-за отказа зарубежных поставщиков от предоставления услуги.