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Президент Грузии не стала отвечать на вопрос о помиловании Саакашвили

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Фото: Global Look Press/imago stock&people/Jurgen Heinrich
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили на брифинге в среду, 28 декабря, не стала отвечать на вопрос о том, помилует ли она своим указом бывшего президента Михаила Саакашвили.

«На главный вопрос ответ будет в свое время», — заявила политик.

Также она выразила недовольство действиями участников прошедшей сегодня у ее резиденции акции против помилования бывшего президента. Митингующие напомнили Зурабишвили, что ранее она подчеркивала, что ни при каких обстоятельствах не помилует Саакашвили.

«Когда я узнала об этой акции, я хотела спуститься к этим людям, вместе с которыми прошла не одну битву с преступным режимом Саакашвили, но некоторые участники этой акции, неизвестно кем управляемые, предприняли попытку ворваться в резиденцию», — сказала Зурабишвили.

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Кроме того, она заявила, что правящая партия «Грузинская мечта —Демократическая Грузия» и оппозиция вместе способствовали приезду Саакашвили в республику.

«Что хотели от Михаила [Саакашвили] или одни, которые подстрекали его, чтобы он приехал и обещали устроить революцию, или другие, которые подстрекали с другой стороны, играя грузинским характером: «Если ты мужчина, приезжай. Ты ведь не трус, приезжай?» Обеих устраивал приезд», — подчеркнула лидер Грузии.

Глава государства добавила, что ситуация вокруг Саакашвили устраивает и партию власти, и оппозицию, потому что при этом можно не обсуждать другие проблемы.

При этом из-за темы экс-президента, она сама, по ее словам, подвергается давлению как со стороны оппозиции, которая просит его помиловать, так и правящей партии, которая угрожает подорвать ее политическую карьеру, если она сделает это.

Днем ранее у дома Зурабишвили прошла акция с требованием помиловать Саакашвили. Сообщалось, что участниками митинга стали представители различных неправительственных организаций. Как заявил один из участников митинга, экс-президента необходимо освободить, «чтобы спасти ему жизнь».

Саакашвили был задержан 1 октября 2021 года в Тбилиси после его возвращения в страну в преддверии выборов в местные органы власти. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы. Также политик заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года и о погроме телекомпании «Имеди».

В мае 2022 года Саакашвили поместили в клинику «Вивамед» в Тбилиси. В ноябре его мать Гиули Аласания рассказала о найденных в организме сына тяжелых металлах. Незадолго до этого сообщалось о резком ухудшении здоровья Саакашвили. В частности, адвокат политика рассказал, что у него атрофированы мышцы левой руки.

19 декабря руководитель грузинского медицинского центра «Эмпатия» Мариам Джишкариани рассказала, что в анализах Саакашвили нашли ртуть, мышьяк, талий, свинец, висмут и барий. По ее словам, экс-президенту необходимо в срочном порядке провести дезинтоксикацию организма, однако в грузинских медучреждениях такую процедуру сделать невозможно. Позднее в минюсте страны сообщили, что в организме бывшего президента не обнаружено отравляющих веществ, превышающих норму.

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