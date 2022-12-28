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Колесо обозрения «Солнце Москвы» оштрафовали за утечку данных клиентов

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Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев
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Компанию-оператора самого высокого колеса обозрения в Европе «Солнце Москвы» — ООО «Колесо-ВДНХ» — оштрафовали за утечку данных, которая произошла при взломе сайта компании. Об этом 28 декабря сообщает ИА REGNUM со ссылкой на решение суда и источник.

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«Один из Telegram-каналов, на котором публикуются успешные хакерские взломы, слил в Сеть полную базу данных клиентов колеса обозрения на ВДНХ», — рассказал собеседник издания.

По его словам, об утечке данных стало известно Роскомнадзору. Ведомство провело проверку в отношении ООО «Колесо-ВДНХ». Оказалось, что опубликованные в Сети данные действительно соответствуют реальным данным пользователей сайта колеса обозрения.

В результате мировой суд установил, что организация не приняла достаточные меры по защите персональных данных, и вынес решение о штрафе в 60 тыс. рублей. «Колесо-ВДНХ» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 13.11. Кодекса РФ.

Ранее, 26 декабря, стало известно, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России доработало проект закона об оборотных штрафах для компаний за утечки данных их пользователей в размере до 500 млн рублей. Минимальный размер штрафа составит 5 млн рублей.

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