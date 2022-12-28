Азербайджан выразил протест послу Франции из-за нападок в адрес страны

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана вручило ноту протеста послу Франции в связи с антиазербайджанскими призывами, которые прозвучали во французском парламенте. Об этом сообщили 28 декабря в дипломатическом ведомстве Азербайджана.

«Посол Франции в Азербайджане Анн Буйон была вызвана в МИД Азербайджана, где ей вручена нота протеста, адресованная министерству иностранных дел этой страны. В ходе встречи была выражена глубокая обеспокоенность расширением со стороны различных политических сил Франции клеветнической кампании против Азербайджана на фоне отсутствия необходимой реакции французского правительства», — цитирует ТАСС пресс-службу ведомства.

Отмечается, что Азербайджан подчеркнул неприемлемость необоснованных обвинений в свой адрес, которые содержатся в письме, направленном президенту Франции руководителями политических сил, находящихся во французском парламенте.

«Это призывы к шагам, которые, по сути, являются посягательством на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана», — отметили в МИДе.

23 декабря сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон призвал президента Азербайджана Ильхама Алиева обеспечить свободное передвижение между Нагорным Карабахом и Арменией. Макрон подчеркнул необходимость обеспечения беспрепятственного доступа гуманитарных организаций и учреждений ООН к населению. В свою очередь, Алиев выразил намерение это осуществить, отметили в Елисейском дворце.

Тогда же глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов отверг обвинения в блокировке республикой Лачинского коридора.

Лачинский коридор — единственная дорога, которая связывает Армению и Нагорный Карабах.

15 декабря генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости разрешить ситуацию вокруг Лачинского коридора и обеспечить свободу гражданского автомобильного передвижения.

12 ноября сообщалось, что Макрон провел телефонный разговор с Алиевым, в котором заявил о своей готовности поддерживать нормализацию отношений между Баку и Ереваном. Французский лидер также отметил работу гражданской наблюдательной миссии Евросоюза (ЕС) на границе Азербайджана и Армении, указав на ее «стабилизирующий эффект».

25 ноября президент Азербайджана выступил против посредничества Франции в мирном урегулировании отношений с Арменией.