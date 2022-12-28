Экономист спрогнозировал курс валют в январе

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев спрогнозировал курс доллара в январе.

В беседе с Lenta.Ru в среду, 28 декабря, специалист отметил, что на данный момент курс рубля к доллару и евро остается достаточно низким из-за атаки на него спекулянтов.

Экономист отметил, что на текущий курс также влияет спрос на зарубежную валюту, которую создают люди, уезжающие на каникулы за рубеж.

«Кроме того, в конце года появились сообщения о том, что люди, заметив, что курс рубля к доллару снижается, опять вернулись к мысли, что это инвестиционный инструмент, и стали его активно скупать», — пояснил эксперт.

По словам Беляева, волна повышенного спроса после праздников спадет, тогда доллар вернется на экономически обусловленные позиции.

«Это всё вернется туда, где было месяц назад. Естественно что-то будет рублем потеряно, но не радикально, — может быть, рубль-полтора. К 62–63 вернемся, скорее всего», — отметил Беляев.

Экономист указал на то, что евро может скорректироваться по отношению к рублю более радикально. Беляев выразил мнение, что кризис, связанный с топливно-энергетическими поставками и ростом цен, пока не в полной мере развернулся в Европе. Экономист не исключил, что он проявится в полную меру в середине или ближе к концу января.

По мнению Беляева, влияние на позиции евро могут оказать отопительный сезон, принятый в РФ закон о том, что Россия не будет торговать по потолочным ценам. По его словам, евро может вернуться на позиции около 62–63 рублей, то есть сравняться с долларом по отношению к рублю.

«Не исключено, что он может быть дешевле доллара, как это было летом, но это крайний сценарий», — заключил специалист.

Ранее 28 декабря в начале основной сессии Московской биржи курс доллара превысил 71 рубль, евро поднимался выше 75,4 рубля.

Также 28 декабря заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко спрогнозировала подорожание доллара до 80 рублей в 2023 году. По ее словам, это не окажет такого давления и влияния на экономику, как случилось бы в 2022 году, если бы не действия Центробанка (резкий рост ключевой ставки. — Ред.). Макаренко отметила, что Россия больше не испытывает прежней зависимости от доллара и курс уже не столь принципиален для российских финансовых институтов.

Также 28 декабря проректор РАНХиГС, доктор экономических наук Андрей Марголин в разговоре с телеканалом «Звезда» оценил продвижение идеи о вводе потолка цен на российские энергоресурсы. По его словам, любые потолки приводят к некоторому дефициту товара на рынке и росту цен, отмечает телеканал «360».

27 декабря президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому запрещаются поставки нефти и нефтепродуктов государствам, поддержавшим так называемый потолок цен.

Об ограничении цены на российскую нефть страны ЕС объявили 5 декабря. Санкции предполагаются за транспортировку российской нефти морским путем, если ее цена более $60 за баррель, отмечает Pravda.Ru.

На Западе многие эксперты усомнились в том, что потолок цен окажется действенным. Кроме того, о присоединении к нему не объявили основные покупатели российской нефти и нефтепродуктов, среди которых, например, Индия и Китай.

Также 27 декабря помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин заявил, что нынешнее ослабление рубля не носит объективный характер. Он добавил, что серьезных предпосылок для ослабления валюты нет, пишет RT.

25 декабря финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал о выгодах от ослабления рубля. По его словам, ослабление рубля может облегчить работу по выводу экономики из состояния бюджетного дефицита.