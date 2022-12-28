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Ниагарский водопад в США частично замерз

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Фото: IZ.RU
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Ниагарский водопад в США частично замерз из-за пришедших в регион сильных холодов. Об этом сообщает 27 декабря газета New York Post.

Ниагарский водопад отделяет американский штат Нью-Йорк от канадской провинции Онтарио.

«Ниагарский водопад частично замерз благодаря недавней волне минусовых температур, охвативших регион. ‹...› Зрелище образовалось, когда зимняя погода обрушилась на северо-восток в выходные, принеся низкие температуры и смертельную метель в Буффало, штат Нью-Йорк, примерно в 25 милях к югу от Ниагарского водопада», — пишет издание.

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Как отмечает газета Daily Mail, обледенел не только водопад, но и прилегающая к нему смотровая площадка, что привлекло внимание людей, которые теперь приходят запечатлеть на камеру образовавшуюся зимнюю сказку.

Издание отмечает, что американская сторона водопада частично замерзала всего пять раз в истории. Тем не менее полностью он замерзнуть никогда не сможет из-за большого движущегося потока воды. По данным Государственного парка Ниагара-Фолс в Нью-Йорке, через Ниагарский водопад каждую секунду протекает 3160 т воды.

Шторм со значительным понижением температуры воздуха пронесся в минувшие выходные от Великих озер недалеко от Канады до каньона Рио-Гранде вдоль границы США с Мексикой. Эколог-климатолог Михаил Юлкин пояснил «Известиям», что снежный шторм в США связан с глобальными изменениями климата.

Согласно последним данным, число жертв снежной бури в США достигло 63. Наибольшее количество жертв зарегистрировано в городе Буффало и его окрестностях — 33 человека.

Ниагарский водопад частично замерз и в 2019 году. Тогда одна из туристок отметила, что в момент, когда она фотографировала льды Ниагары, температура воздуха опустилась до –25 градусов.

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