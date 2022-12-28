Падение наледи с крыши дома в Москве на сотрудника МЧС

Падение наледи с крыши дома в Москве на сотрудника МЧС

2022-12-28 17:13:13

2022-12-28 17:13:13

2022-12-28 17:13:13

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