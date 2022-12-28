Троих молдаван заподозрили в незаконном вывозе украинских призывников

В Молдавии трех граждан подозревают в организации незаконного вывоза призывников с Украины в обход пограничных пунктов. Об этом 28 декабря сообщила пресс-служба молдавской прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам.

«Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам в составе совместной следственной группы со Службой безопасности Украины (СБУ) задержала трех мужчин из Молдавии, подозреваемых в содействии незаконному транзиту граждан Украины, начиная с лета 2022 года», — говорится в публикации ведомства.

Отмечается, что за вывозы с Украины подозреваемые брали $4,5 тыс. с человека. Транзит осуществлялся как по суше, так и на лодке через реку Днестр.

Задержанным от 25 до 50 лет. В настоящий момент двое подозреваемых помещены под арест на 30 суток. Сейчас правоохранители устанавливают остальных участников группировки, в том числе должностных лиц, которые помогали преступникам.

Ранее, 23 декабря, на территорию Венгрии с Украины попытались вывезти вертолет по поддельным документам.

Вертолет Ка-26 перемещали через пункт пропуска «Тиса». Во время проверки пограничники с таможенниками обнаружили, что документы содержат ложные сведения о производителе товара.