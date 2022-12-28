Украинского миллиардера Константина Жеваго задержали в Куршавеле

Украинского миллиардера Констатина Жеваго задержали в курортном французском городе Куршавеле. Об инциденте, произошедшем накануне, сообщило 28 декабря государственное бюро расследований (ГБР) Украины в своем Telegram-канале.

Мужчина находился в розыске с 2019 года, он обвиняется в растратах банка «Финансы и кредит», в котором он был акционером.

«В течение нескольких месяцев продолжалась тесное взаимодействие с правоохранителями разных стран, в том числе органами юстиции, жандармерии и полиции Французской Республики», — говорится в сообщении ГБР.

Отмечается, что в момент задержания Жеваго оспаривал правомерность действий французских властей, но его попытки не увенчались успехом. Сейчас следователи готовят пакет документов для его экстрадиции на Украину.

По версии следствия, Жеваго создал «механизм растраты $113 млн» из банка «Финансы и кредит» в «ущерб интересам государства и вкладчиков банка». Имущество, принадлежащее ему и связанным с ним юридическим лицам, арестовано украинскими властями.

Константин Жеваго считается одним из самых богатых людей Украины. По оценке Forbes, в 2017 году он занимал четвертое место в рейтинге, а его состояние оценивалось в сумму более миллиарда долларов.

В ноябре под контроль минобороны Украины передали пять стратегически важных предприятий, которыми прежде владели олигархи, в том числе и Константин Жеваго. Все предприятия полностью перешли на военные рельсы и выполняли гособоронзаказ.

Секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Алексей Данилов позже уточнил, что по завершении военного положения эти активы могут быть возвращены собственникам либо им будет выплачена компенсация.