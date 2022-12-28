В Тбилиси участники митинга выступили против помилования Саакашвили

У президентской резиденции в Тбилиси 28 декабря проходит акция, участники которой требуют не допустить помилования экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Кадры с места событий транслируют грузинские телеканалы.

Сообщается, что акцию устроили люди, пострадавшие при правлении Саакашвили. Они угрожают, что в случае помилования экс-президента они начнут массовое протестное движение в Грузии.

«Мы хотим напомнить президенту Саломе Зурабишвили ее же слова, что она ни при каких обстоятельствах никогда не помилует Саакашвили, который должен отсидеть в тюрьме все присужденные ему шесть лет», — заявил один из участников акции Торнике Молашвили, слова которого приводит грузинское издание Timer.

Уточняется, что его брат — экс-председатель Контрольной палаты Грузии Сулхан Молашвили — скончался после тюремных пыток при правлении Саакашвили.

При этом, по данным грузинских телеканалов, действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили вышла к собравшимся и раскритиковала их за то, что они не протестовали во время правления Саакашвили, так как, по ее мнению, чувствовали себя комфортно на своих должностях.

Участники акции заявили журналистам, что сочли ее обращение оскорбительным.

Ранее, 26 декабря, у дома Зурабишвили прошла акция с требованием помиловать Саакашвили. Сообщалось, что участниками митинга стали представители различных неправительственных организаций. Как заявил один из участников митинга, Саакашвили необходимо освободить, «чтобы спасти ему жизнь».

Саакашвили был задержан 1 октября 2021 года в Тбилиси после его возвращения в страну в преддверии выборов в местные органы власти. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы. Также политик заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года и о погроме телекомпании «Имеди».

В мае 2022 года Саакашвили поместили в клинику «Вивамед» в Тбилиси. В ноябре его мать Гиули Аласания рассказала о найденных в организме сына тяжелых металлах. Незадолго до этого сообщалось о резком ухудшении здоровья Саакашвили. В частности, адвокат политика рассказал, что у него атрофированы мышцы левой руки.

19 декабря руководитель грузинского медицинского центра «Эмпатия» Мариам Джишкариани рассказала, что в анализах Саакашвили нашли ртуть, мышьяк, талий, свинец, висмут и барий. По ее словам, экс-президенту необходимо в срочном порядке провести дезинтоксикацию организма, однако в грузинских медучреждениях такую процедуру сделать невозможно.

Однако 21 декабря глава медицинского департамента специальной пенитенциарной службы минюста страны Малхаз Урткмелидзе сообщил, что в организме Саакашвили не обнаружено отравляющих веществ, превышающих норму.