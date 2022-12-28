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Зрителям Viasat Sport покажут игры звезд российского бильярда

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Фото: пресс-слуба viju snooker cup
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Начиная с 1 января зрителей ждут игры звезд российского бильярда. Эксклюзивная трансляция матчей viju snooker cup проходит по воскресеньям в 12:00 в эфире телеканала Viasat Sport и в стриминге viju. Два полуфинала и финал покажут 26 февраля, 5 и 12 марта.

10 участников viju snooker cup жеребьевкой разделили на две группы. Среди главных претендентов на победу многократный обладатель Кубка России по снукеру, тренер Московской Академии Снукера Алексей Корень, серебряный призер чемпионата Европы по снукеру Иван Каковский, многократный чемпион России по снукеру среди детей Артем Истомин, а также ученик знаменитого тренера Барри Старка Арсений Королев. Именно матчи с их участием можно будет посмотреть в первый день нового года. Предсказать исход игр довольно сложно: все спортсмены в отличной форме. Интересно, что Артем Истомин и Иван Каковский уже встречались за бильярдным столом в финале Кубка России по снукеру. Тогда фортуна была на стороне Ивана. На этот раз Артем Истомин настроен более решительно и собирается показать все, на что он способен.

Также на высокие места в турнире претендуют Алексей Корень и Арсений Королев. Если Арсений сможет сосредоточиться на игре и не будет спешить (он признавался в одном интервью, что его главный недостаток — спешка), то, вероятно, сможет обыграть более опытного соперника.

8 января зрителей ждут еще две дуэли за бильярдным столом: в группе А встретятся Арсений Королев и Андрей Карасов, в группе B — Микаэл Нерсисян и Сергей Луцкер. В копилке Андрея Карасова — победа на Первенстве России по снукеру среди юношей до 19 лет. На турнире viju snooker cup Андрей, без сомнения, постарается сыграть на свой максимум, поэтому матч будет напряженным.

Сергей Луцкер в особом представлении не нуждается. Чемпион Европы по пулу среди мужчин делает сотенные серии, а также часто выступает спарринг-партнером Ивана Каковского. Сможет ли он обыграть подающего большие надежды снукериста Микаэла Нерсисяна? Для обоих игроков эта встреча — бесценный и интересный опыт.

15 января за бильярдным столом будут соревноваться Анастасия Нечаева и Арсений Королев, Диана Миронова и Артем Истомин. Нечаева — семикратная чемпионка России по снукеру среди женщин, заслуженный мастер спорта России. В viju snooker cup она будет претендовать на самые высокие места.

Не менее зрелищной будет борьба «Королевы русского бильярда» Дианы Мироновой и Артема Истомина. Посмотрим, получится ли у абсолютной чемпионки мира по русскому бильярду выступить в непривычной для нее дисциплине.

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