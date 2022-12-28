Зрителям Viasat Sport покажут игры звезд российского бильярда

Начиная с 1 января зрителей ждут игры звезд российского бильярда. Эксклюзивная трансляция матчей viju snooker cup проходит по воскресеньям в 12:00 в эфире телеканала Viasat Sport и в стриминге viju. Два полуфинала и финал покажут 26 февраля, 5 и 12 марта.

10 участников viju snooker cup жеребьевкой разделили на две группы. Среди главных претендентов на победу — многократный обладатель Кубка России по снукеру, тренер Московской Академии Снукера Алексей Корень, серебряный призер чемпионата Европы по снукеру Иван Каковский, многократный чемпион России по снукеру среди детей Артем Истомин, а также ученик знаменитого тренера Барри Старка Арсений Королев. Именно матчи с их участием можно будет посмотреть в первый день нового года. Предсказать исход игр довольно сложно: все спортсмены в отличной форме. Интересно, что Артем Истомин и Иван Каковский уже встречались за бильярдным столом в финале Кубка России по снукеру. Тогда фортуна была на стороне Ивана. На этот раз Артем Истомин настроен более решительно и собирается показать все, на что он способен.

Также на высокие места в турнире претендуют Алексей Корень и Арсений Королев. Если Арсений сможет сосредоточиться на игре и не будет спешить (он признавался в одном интервью, что его главный недостаток — спешка), то, вероятно, сможет обыграть более опытного соперника.

8 января зрителей ждут еще две дуэли за бильярдным столом: в группе А встретятся Арсений Королев и Андрей Карасов, в группе B — Микаэл Нерсисян и Сергей Луцкер. В копилке Андрея Карасова — победа на Первенстве России по снукеру среди юношей до 19 лет. На турнире viju snooker cup Андрей, без сомнения, постарается сыграть на свой максимум, поэтому матч будет напряженным.

Сергей Луцкер в особом представлении не нуждается. Чемпион Европы по пулу среди мужчин делает сотенные серии, а также часто выступает спарринг-партнером Ивана Каковского. Сможет ли он обыграть подающего большие надежды снукериста Микаэла Нерсисяна? Для обоих игроков эта встреча — бесценный и интересный опыт.

15 января за бильярдным столом будут соревноваться Анастасия Нечаева и Арсений Королев, Диана Миронова и Артем Истомин. Нечаева — семикратная чемпионка России по снукеру среди женщин, заслуженный мастер спорта России. В viju snooker cup она будет претендовать на самые высокие места.

Не менее зрелищной будет борьба «Королевы русского бильярда» Дианы Мироновой и Артема Истомина. Посмотрим, получится ли у абсолютной чемпионки мира по русскому бильярду выступить в непривычной для нее дисциплине.