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СМИ сообщили о неловком положении Байдена после вопроса украинского журналиста

The Hill: вопрос украинского журналиста о ЗРК Patriot поставил Байдена в неловкое положение
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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Украинскому журналисту удалось пролить свет на провальную политику США во время пресс-конференции президента страны Джо Байдена с лидером Украины Владимиром Зеленским во время визита последнего в Вашингтон. Об этом 27 декабря рассказал бывший сотрудник Пентагона Джозеф Боско в статье для американского издания The Hill.

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Украинский обозреватель напомнил Байдену, что ранее тот говорил о невозможности поставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) комплексы Patriot в связи с угрозой последующей эскалации конфликта. Однако поскольку в итоге Вашингтон всё же принял решение об их отправке, репортер напрямую поинтересовался у президента США, можно ли «отказаться от прелюдий» и сразу предоставить «Украине всё, в чем она нуждается».

Как пишет Боско, журналист поставил Байдена в неловкое положение. Американский лидер попытался перефразировать сказанное им ранее, заявив, что помощь Украине блокируют европейские союзники и ее невозможно поставлять быстрее без одобрения других членов НАТО. Однако смысл у фразы получился совсем иной.

«Он описал сценарий, обратный тому, что произошел в марте, когда Вашингтон наложил вето на предложение Польши отправить Украине российские МиГи для установления бесполетной зоны», — указал бывший сотрудник Пентагона.

О том, что США поставят Киеву зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, стало известно 21 декабря. Зеленский, в тот день прилетевший в Вашингтон с официальным визитом, отметил, что остался доволен результатами переговоров с Байденом.

26 октября портал Military Watch отметил, что ЗРК Patriot не сделают противовоздушную оборону (ПВО) Украины эффективнее. Издание сообщило, что Украина получит малое количество ЗРК, у которого имеется сомнительный послужной список.

При этом 23 декабря экс-генерал США Марк Хертлинг усомнился в скором применении Украиной ЗРК Patriot. Он заявил, что Вооруженным силам Украины потребуются месяцы подготовки для использования комплексов.

Западные страны многократно усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса.

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