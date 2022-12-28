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Более четверти Haval Jolion приобретено в России с полным приводом

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Фото: Haval
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Почти 28% купленных в России кроссоверов Haval Jolion, которые производятся на заводе в Тульской области, оснащены полным приводом. Об этом 28 декабря сообщило агентство «Автостат».

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По подсчетам специалистов, за 11 месяцев 2022 года жители РФ приобрели 16246 новых кроссоверов Haval Jolion. Из этого количества 4520 автомобилей были куплены с полным приводом, что составило 27,8% от общего объема. Это в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года. Соответственно оставшиеся 72,2% пришлись на переднеприводные модификации (11726 штук).

Такое же соотношение наблюдается и в разбивке модели по мощности двигателя. Haval Jolion предлагается на выбор с двумя полуторалитровыми моторами мощностью 143 л.с. и 150 л.с. Более мощный двигатель предусмотрен только для полноприводных версий, а менее — для варианта с передним приводом. Кроме того, 150-сильный мотор стыкуется только с роботизированной коробкой передач, тогда как 143-сильный агрегат может работать в паре как с роботом, так и с механической коробкой.

Специалисты агентства отметили, что на автомобили с механикой пришлось лишь 8% всех купленных Haval Jolion (1304 авто). Львиная доля машин (92%) приобрели в РФ с роботом (14942 машины).

21 декабря стало известно, что Haval, входящий в Great Wall Motor, готовится представить новый рамный внедорожник. В основе конструкции вездехода лежит новый пикап Great Wall King Kong Poer. О силовой установке внедорожника пока информации нет. Известно, что у пикапа King Kong Poer под капотом трудятся двухлитровые бензиновый и дизельный турбомоторы мощностью 190 л.с. и 163 л.с. соответственно. Оба двигателя могут сочетаться с механической коробкой передач или восьмиступенчатым автоматом. Тип привода — задний или жестко подключаемый полный. Премьера новой машины намечена на 2023 год.

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