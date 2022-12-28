Более четверти Haval Jolion приобретено в России с полным приводом

Почти 28% купленных в России кроссоверов Haval Jolion, которые производятся на заводе в Тульской области, оснащены полным приводом. Об этом 28 декабря сообщило агентство «Автостат».

По подсчетам специалистов, за 11 месяцев 2022 года жители РФ приобрели 16246 новых кроссоверов Haval Jolion. Из этого количества 4520 автомобилей были куплены с полным приводом, что составило 27,8% от общего объема. Это в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года. Соответственно оставшиеся 72,2% пришлись на переднеприводные модификации (11726 штук).

Такое же соотношение наблюдается и в разбивке модели по мощности двигателя. Haval Jolion предлагается на выбор с двумя полуторалитровыми моторами мощностью 143 л.с. и 150 л.с. Более мощный двигатель предусмотрен только для полноприводных версий, а менее — для варианта с передним приводом. Кроме того, 150-сильный мотор стыкуется только с роботизированной коробкой передач, тогда как 143-сильный агрегат может работать в паре как с роботом, так и с механической коробкой.

Специалисты агентства отметили, что на автомобили с механикой пришлось лишь 8% всех купленных Haval Jolion (1304 авто). Львиная доля машин (92%) приобрели в РФ с роботом (14942 машины).

21 декабря стало известно, что Haval, входящий в Great Wall Motor, готовится представить новый рамный внедорожник. В основе конструкции вездехода лежит новый пикап Great Wall King Kong Poer. О силовой установке внедорожника пока информации нет. Известно, что у пикапа King Kong Poer под капотом трудятся двухлитровые бензиновый и дизельный турбомоторы мощностью 190 л.с. и 163 л.с. соответственно. Оба двигателя могут сочетаться с механической коробкой передач или восьмиступенчатым автоматом. Тип привода — задний или жестко подключаемый полный. Премьера новой машины намечена на 2023 год.