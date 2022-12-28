Путин открыл по видеосвязи завод «Титан-Полимер»

Запуск завода «Титан-Полимер» в Псковской области поспособствует укреплению промышленного суверенитета России и внесет вклад в импортозамещение. Об этом 28 декабря заявил президент России Владимир Путин во время открытия предприятия в режиме видеосвязи.

Глава государства указал, что проектная мощность завода около 72 тыс. т полимерной продукции в год, которая востребована в фармацевтике.

«Уверен, что ваш завод, уважаемые коллеги, поможет этот спрос обеспечить, внесет свой вклад в импортозамещение», — сказал Путин.

Он также подчеркнул, что подобные предприятия необходимы для динамичного развития экономики страны.

«Мы продолжим содействовать развитию современных высокотехнологичных компаний по всей стране и будем создавать максимально комфортные условия для работы инвесторов», — сказал президент.

Путин должен был прилететь в Псковскую область и лично присутствовать на открытии завода, однако поездка не состоялась из-за погодных условий.