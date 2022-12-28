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МО РФ заявило об уничтожении американских артиллерийских систем М777 и гаубицы FH-70 в ДНР

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Вооруженные силы России уничтожили в Донецкой Народной Республике (ДНР) две американские артиллерийские системы М777 и немецкую гаубицу FH-70, с помощью которых украинские войска обстреливали Донецк. Об этом 28 декабря сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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По его словам, вражеские установки были уничтожены в районе населенного пункта Красногоровка ДНР в ходе контрбатарейной борьбы.

Кроме того, удалось уничтожить три украинские реактивные системы залпового огня (РЗСО) «Град».

Ранее в этот день военный эксперт Дмитрий Болтенков рассказал «Известиям», что контрбатарейная борьба вышла на первый план на фоне позиционных боев на большинстве участков фронта.

По его словам, интенсивные артиллерийские дуэли продолжаются не только под Артемовском (украинское название Бахмут) и Марьинкой, но и по всей линии фронта, на основном протяжении которой бои приняли позиционный характер.

Накануне, 27 декабря, Конашенков сообщил, что российские войска в ходе контрабатарейной борьбы вскрыли огневую позицию Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожили вместе с расчетом американскую гаубицу М777 в районе села Нетайлово. По его словам, из этой гаубицы вели обстрелы жилых кварталов Донецка.

Еще одна артиллерийская система М777, по его словам, была уничтожена в районе населенного пункта Преображенка в Запорожской области. Кроме того, российские войска уничтожили одну вражескую машину РСЗО «Ураган» и еще две машины РСЗО «Град».

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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