В Турции сообщили о задержании пяти готовивших теракт человек
Правоохранительные органы Турции задержали пятерых злоумышленников, планировавших устроить теракт в стране. Об этом 28 декабря рассказал министр внутренних дел Сулейман Сойлу в ходе пресс-конференции в Анкаре.
«В ходе операции в Ване были захвачены со взрывчаткой пять террористов, получивших инструкции по осуществлению теракта из Ирана», — рассказал он.
Ранее, 16 декабря, на юго-востоке Турции, в городе Диярбакыре, произошел взрыв. Сообщается, что припаркованный автомобиль взорвался во время проезда рядом с ним автобуса с полицейскими. В результате взрыва пострадали восемь полицейских и один гражданский. Потерпевших госпитализировали.
До этого, 13 ноября, мощный взрыв прогремел в Стамбуле на пешеходной улице Истикляль, которая популярна у туристов. В результате трагедии погибли шесть человек, еще 81 получил ранения, среди пострадавших — трое российских граждан.
По подозрению в причастности к организации теракта задержаны 50 человек, в том числе гражданка Сирии Ахлам Альбашир. Она, по данным следствия, оставила бомбу на улице.