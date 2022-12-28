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Путин назвал непогоду причиной отмены визита в Псков

Путин заявил, что непогода не позволила посетить Псков
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Плохая погода не позволила российскому лидеру прилететь в Псков из Санкт-Петербурга. Об этом 28 декабря заявил президент РФ Владимир Путин, открывая в среду по видеосвязи церемонию запуска завода «Титан-Полимер» в Псковской области.

Он напомнил, что была договоренность о его личном присутствии на церемонии.

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«Мы договаривались в очном формате провести сегодняшнее приятное мероприятие, но, к сожалению, из Питера не долететь из-за погоды», — отметил Путин.

Он предложил собеседникам продолжить работу в онлайн-режиме.

Ранее в среду пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что визит президента в Псков не состоится по полетным условиям. Глава государства проведет мероприятие, в ходе которого состоится запуск завода «Титан-Полимер» в Псковской области, в режиме видеоконференции.

На новом предприятии наладят выпуск полимерной продукции, необходимой для фармацевтики и производства различных видов упаковок.

О том, что глава государства собирался прилететь 28 декабря в Псковскую область и посетить завод «Титан-Полимер», сообщили накануне в пресс-службе Кремля. В рамках поездки президент планировал провести встречу с губернатором региона Михаилом Ведерниковым.

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