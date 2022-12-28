Умер экс-директор Центра им. Хруничева Нестеров

Умер бывший директор Центра им. Хруничева Владимир Нестеров. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

«Информацию о кончине Владимира Евгеньевича подтверждаем», — заявили в пресс-службе.

Нестерову было 73 года. Причина смерти не уточняется. Место и дату похорон объявят позднее.

Нестеров стал гендиректором Центра им. Хруничева в ноябре 2005 года. В августе 2012 года оставил свой пост и сосредоточился на работе над проектом создания ракеты-носителя «Ангара».

30 декабря 2014 года закончил работу над «Ангарой» и уволился из ГКНПЦ им. М.В. Хруничева.

Нестеров был награжден орденом «Красной Звезды», орденом Почета, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и многими медалями.

Он был действительным членом Международной академии астронавтики, Академии космонавтики им. К.Э. Циолковского и Российской инженерной академии.