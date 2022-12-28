ФКС РФ помогла специалистам новых территорий освоить киберспортивные профессии

Федерация компьютерного спорта России (ФКС России) сообщает об успешном окончании серии образовательных программ, направленных на повышение квалификации специалистов со всей России — в том числе с новых территорий. Бесплатное обучение проводилось на базе Донского государственного технического университета (ДГТУ).

Образовательные программы проходили с 1 по 15 декабря. Лекции проводились в онлайн-формате, позволив участникам получить новый опыт и знания в двух направлениях: «Менеджмент и управление в киберспорте» и «Тренер-преподаватель в компьютерном спорте».

Преподаватели и киберспортивные эксперты познакомили слушателей с историей компьютерного спорта, рассказали им об особенностях работы рынка, а также об организации тренировочного процесса и работе киберспортивных менеджеров.

28 декабря специалистам из Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской области, а также участникам программы из других регионов были выданы удостоверения о повышении квалификации. Всего в серии образовательных программ приняло участие 200 человек, из которых половина — с новых территорий. Для слушателей данной образовательной программы эта инициатива стала уникальным опытом, благодаря которому они теперь смогут развивать компьютерный спорт в своих регионах.

Федерация компьютерного спорта России выражает благодарность Министерству спорта Российский Федерации, Ассоциации студенческих спортивных клубов России (АССК) и Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь» за помощь и поддержку при организации данных образовательных программ.