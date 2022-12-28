Испания заявила о планах тренировать около 2,4 тыс. украинских военных в год

С января 2023 года Испания рассчитывает начать обучение около 2,4 тыс. украинских военных в год. Об этом сообщили 28 декабря в минобороны королевства.

В оборонном ведомстве указали, что с января на ротационной основе будет осуществляться подготовка около 400 украинских солдат каждые два месяца через модули базового обучения.

Как поясняется, военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) обучат обезвреживать взрывчатые вещества и самодельные взрывчатые изделия, навыкам точной стрельбы и парамедицинской помощи.

13 декабря сообщалось, что Испания планирует поставить 48 электрогенераторов на Украину до Нового года. Как отмечается, 60% поставок отправятся через два дня сухопутным конвоем и прибудут туда до рождественских праздников, а остальные — до Нового года.

Испанская сторона отправит генераторы мощностью 660 кВт в польский логистический центр приема и распределения гуманитарной помощи Украине.

Месяцем ранее стало известно, что власти Испании намерены передать Украине четыре из своих систем противовоздушной обороны (ПВО) Hawk. Как стало известно после заседания министров обороны альянса, данная помощь будет направлена в дополнение к артиллерии, средствам ПВО и бронетехнике, которые члены НАТО уже направили Киеву в последние недели.

До этого, 17 сентября, сообщалось, что Испания направила Украине боеприпасы к крупнокалиберным артиллерийским системам, рейс с ними уже прибыл. Советник главы украинского МВД Антон Геращенко в своем Telegram-канале разместил соответствующее фото и уточнил, что это уже пятый по счету рейс с оружием, переданным Мадридом.

Западные страны наращивают отправку Киеву оружия и военной техники на фоне российской специальной операции по защите Донбасса, начатой 24 февраля. Решение о ее начале было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях Донецкой и Луганской народных республик, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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