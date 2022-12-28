Жену Мамаева оштрафовали за нелегальный ввоз кольца за 9,5 млн рублей

Надежду, жену бывшего игрока сборной России по футболу Павла Мамаева, оштрафовали на 200 тыс. рублей за уклонение от уплаты таможенных платежей. Об этом 28 декабря сообщил источник «Известий».

Постановление было вынесено накануне. Еще в январе 2022 года Надежда Мамаева прилетела из Дубая в московский аэропорт Домодедово вместе с мужем и вышла через «зеленый» коридор, который предназначен для граждан, прилетевших без товара для декларирования.

Однако на таможенном контроле у Надежды обнаружили кольцо стоимостью 9,5 млн рублей, купленное в Дубае. По предварительным данным, за его ввоз Мамаева должна была заплатить более 3 млн рублей

По итогам заседания суд назначил штраф, а также постановил вернуть Надежде изъятое кольцо после оформления таможенных процедур.

Мамаев развелся с бывшей супругой Аланой в апреле 2021 года после восьми лет брака. У пары осталась дочь Алиса, которая живет с матерью. 29 апреля Пресненский районный суд Москвы обязал Мамаева отдавать 1/6 заработка на содержание ребенка.

29 января 2022 года Мамаев женился на блогере Надежде Санько.