Реклама
Прямой эфир
Общество
Суд приговорил к пожизненному заключению стрелявшего в вузе Перми
Экономика
Путин открыл по видеосвязи завод «Титан-Полимер»
Мир
Германия возглавит группировку повышенного реагирования НАТО с 1 января
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
Мир
В Турции сообщили о задержании пяти готовивших теракт человек
Общество
Вильфанд спрогнозировал морозы до 48 градусов в некоторых регионах РФ на Новый год
Общество
Суд в Екатеринбурге арестовал обвиняемую в убийстве троих детей женщину
Мир
Лавров заявил об объявлении Западом войны России после госпереворота на Украине
Общество
Две месячные нормы осадков выпали в Москве с начала декабря
Армия
ОАК поставила Минобороны партию истребителей Су-57
Мир
Рогов заявил об участии около 10 тыс. поляков в боевых действиях на Украине
Политика
МИД РФ объявил персоной нон грата сотрудника посольства Литвы

Жену Мамаева оштрафовали за нелегальный ввоз кольца за 9,5 млн рублей

Жену Мамаева Надежду оштрафовали за нелегальный ввоз кольца за 9,5 млн рублей
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Надежду, жену бывшего игрока сборной России по футболу Павла Мамаева, оштрафовали на 200 тыс. рублей за уклонение от уплаты таможенных платежей. Об этом 28 декабря сообщил источник «Известий».

Попасть под раздачу: кому отдадут конфискат
Задержанный на границе товар планируют направлять в новые регионы РФ, НКО и семьям мобилизованных

Постановление было вынесено накануне. Еще в январе 2022 года Надежда Мамаева прилетела из Дубая в московский аэропорт Домодедово вместе с мужем и вышла через «зеленый» коридор, который предназначен для граждан, прилетевших без товара для декларирования.

Однако на таможенном контроле у Надежды обнаружили кольцо стоимостью 9,5 млн рублей, купленное в Дубае. По предварительным данным, за его ввоз Мамаева должна была заплатить более 3 млн рублей

По итогам заседания суд назначил штраф, а также постановил вернуть Надежде изъятое кольцо после оформления таможенных процедур.

Мамаев развелся с бывшей супругой Аланой в апреле 2021 года после восьми лет брака. У пары осталась дочь Алиса, которая живет с матерью. 29 апреля Пресненский районный суд Москвы обязал Мамаева отдавать 1/6 заработка на содержание ребенка.

29 января 2022 года Мамаев женился на блогере Надежде Санько.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022