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В МИД Эстонии назвали идею исключить РФ из ООН бесперспективной

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Фото: Global Look Press/UN Photo/Loey Felipe
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Вице-канцлер эстонского министерства иностранных дел Мярт Вольмер заявил, что вопрос о возможном исключении России из ООН бесперспективен. Он подчеркнул, что большинство стран не поддерживает такое предложение властей Украины.

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«Очень большой международной поддержки у Украины по этому вопросу, к сожалению, нет», — подчеркнул вице-канцлер МИДа в беседе с «РИА Новости».

Вольмер добавил, что нужно сконцентрироваться на том, чтобы препятствовать РФ «там, где это на самом деле осуществимо», где «есть определенная поддержка», и где можно «отодвинуть» Россию от «процессов принятия решений в мире».

23 декабря председатель Евросовета Шарль Мишель призвал разработать механизм приостановки членства России в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций, обвинив Москву в нарушении международного права. При этом он признал, что на данный момент исключить Россию из СБ ООН невозможно, потому что данный шаг «приведет в тупик сам концепт безопасности ООН».

Первый заместитель главы международного комитета российского Совета Федерации Владимир Джабаров в ответ на это заявил, что приостановка членства Москвы в Совбезе организации невозможна, потому что на этом существование ООН в принципе прекратится.

28 декабря официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова призвала не реагировать на призывы Киева исключить РФ из Совбеза ООН. Как отметила представитель российского МИДа, за свою историю Украина пережила много разных государственных деятелей, включая «мерзавцев», которые ей попадались за последние годы и десятилетия.

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