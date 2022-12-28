Редакция Politico собрала карикатуры на важные события уходящего года

Редакция американского журнала Politico собрала в «мультяшную карусель» карикатуры на важные события уходящего года. Рисунки опубликованы 28 декабря на сайте издания.

На картинках можно оценить мнение карикатуристов о скандалах, махинациях, различных кризисах и беспорядках. Всего вниманию общественности представлены 37 карикатур.

Так, художники напомнили читателям издания о скандале с секретными документами, которые сотрудники ФБР изъяли в поместье экс-президента США Дональда Трампа. 8 августа в имении Мар-а-Лаго во Флориде спецслужбы провели обыск, который был согласован с минюстом США.

Тогда политик заявил, что у ФБР не было необходимости изымать документы, найденные при обыске в его имении, поскольку он был готов отдать их добровольно. После этого Трамп отметил, что намерен снова избираться на пост президента США.

Фото: POLITICO/politico.com

На карикатуре политик изображен поднимающимся по трапу в самолет, при этом к подошве его обуви пристал лист бумаги с текстом. Наблюдающие за ним мужчины, изображенные в стиле спецслужб, обсуждают это.

Также карикатуристы изобразили США в образе одинокого человека на лодке, пытающегося преодолеть высокие волны, на которых написаны названия штаммов коронавируса COVID.

Кроме того, осмеяна и политика Вашингтона в отношение мигрантов. Граница страны показана как стена, дверь, над которой висит флаг Украины, открыта. А двери, над которой флаги других стран, заколочены и завешаны замками.

Ранее, 15 декабря, карикатуры-граффити появились на пешеходных зонах, предположительно Мадрида. На картинках показан президент Украины Владимир Зеленский в виде саранчи, поедающей Евросоюз.

В середине ноября на одной из улиц Парижа польские художники нарисовали 3D-граффити с изображением президента Украины, на котором он поглощает деньги и слитки золота.