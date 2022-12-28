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Лавров заявил об объявлении Западом войны России после госпереворота на Украине

Лавров: с Россией воюет коллективный Запад во главе с ядерной державой — США
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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Luca Piergiovanni
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Коллективный Запад во главе с США фактически уже давно объявил России войну. Об этом в среду, 28 декабря, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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«С нами воюет коллективный Запад во главе с ядерной державой — США. Эта война была нам объявлена достаточно давно — после того, как состоялся госпереворот на Украине, оркестрированный США и, по сути дела, поддержанный Евросоюзом», — сказал он в эфире Первого канала.

Лавров напомнил, что никто не собирался выполнять Минские договоренности, что не так давно подтвердила бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Днем ранее Лавров заявил, что США и НАТО хотят победы «на поле боя» для уничтожения России. По словам министра, ради достижения этой цели оппоненты готовы на многое. Лавров отметил, что США стремятся извлечь максимальную выгоду из конфликта в экономическом и военно-стратегическом плане.

7 декабря Меркель сделала резонансное заявление о цели Минских соглашений. По ее словам, Минские соглашения были попыткой дать Украине время для того, чтобы Киев стал сильнее и смог противостоять России. Позже она подтвердила свои слова.

Ранее, 1 декабря, Лавров сказал, что США стремятся жить за счет других, они будут наживаться на экономическом и энергетическом кризисе в Европе. Тогда же он указал, что прежние отношения с Западом восстановить невозможно.

В конце сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что в настоящее время в мире идет непростой процесс формирования более справедливого мироустройства, однополярная гегемония рушится, а мир движется к многополярности.

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