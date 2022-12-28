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Песков: мирного плана Украины не существует, Киев не говорит о признании новых регионов

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У Украины не может быть никакого мирного плана, так как Киев отказывается признавать вхождение в состав России новых регионов. Об этом 28 декабря на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Отвечая на просьбу журналиста прокомментировать инициативу президента Украины Владимира Зеленского по шагам к «возобновлению мира», Песков заявил, что план, который не учитывает новые территориальные реалии, не может претендовать на то, чтобы быть мирным.

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«Не может существовать никакой мирный план Украины, который не учитывает сегодняшних реалий с российской территорией, с вхождением в состав России новых регионов четырех», — отметил Песков.

«План мира», предложенный Зеленским на встрече с его американским коллегой Джо Байденом 21 декабря, состоит из 10 пунктов. По мнению украинского президента, его реализация якобы приведет к совместным гарантиям безопасности на десятилетия вперед. О плане по достижению мира из 10 пунктов Зеленский упоминал еще 15 ноября

Тогда сообщалось, что условиями плана являются радиационная, ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех военнопленных, так называемое восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и прекращение боевых действий, возвращение справедливости, недопущение эскалации и фиксация окончания военной специальной операции. На данный момент план находится на доработке командой Зеленского.

26 декабря глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил о намерении Украины провести в конце февраля 2023 года «мирный саммит» на площадке ООН. Возможным посредником он назвал генсека ООН Антониу Гутерриша. Министр иностранных дел Украины указал на важность роли дипломатии в разрешении конфликта. Однако, по его словам, Россию на такой саммит можно приглашать «после проведения международного суда»

В этот же день замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Россия не отвергает разрешения конфликта на Украине политическим путем, однако не на тех условиях, которые ей сейчас выдвигает Киев.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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