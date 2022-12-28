Захарова раскритиковала премьера Эстонии Каллас за призыв к украинским беженцам учить язык

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в среду, 28 декабря, раскритиковала заявление премьер-министра Эстонии Каи Каллас о том, что украинские беженцы обязаны учить эстонский язык, чтобы в стране не появилась новая община, не говорящая на государственном языке.

«Адольф Вами гордился бы. Без Вас было бы намного сложнее доказать расчеловечивание коллективного Запада. Эстония для эстонцев же, да? Произнесите это уже наконец, хватит потными ладошками мять Всеобщую декларацию прав человека», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Спорное заявление Каллас сделала накануне.

Ранее, 6 декабря, премьер-министра республики заявляла, что Эстония не в состоянии принять новую волну украинских беженцев. Как утверждала тогда Каллас, в стране закончились ресурсы жилья и работы для мигрантов.

В конце октября стало известно, что МВД Эстонии предложило усилить контроль за приезжающими в страну беженцами с Украины. В министерстве посчитали нужным обязать их сообщать властям свое местонахождение и подробную контактную информацию.

В целом в Европу, по данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 6 декабря 2022 года, прибыло в общей сложности более 7,8 млн беженцев с Украины.