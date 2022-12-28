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Песков: Путин не вел консультаций с ОПЕК+ насчет ответа на потолок цен на нефть

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Перед подписанием указа о мерах в ответ на потолок цен на российскую нефть президент РФ Владимир Путин не вел консультации с ОПЕК+. Как рассказал 28 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, по документу проходили только внутрироссийские консультации.

«Главным образом, конечно, внутрироссийские [консультации проводились]. Это суверенное право России отвечать на такие нелегитимные, абсолютно абсурдные меры — так называемый потолок цен. Поэтому этому предшествовала внутрироссийская экспертная проработка», — рассказал пресс-секретарь президента РФ журналистам.

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При этом Песков добавил, что российская сторона по линии курирующего энергорынки вице-премьера Александра Новака, конечно же, находится в постоянном контакте со странами ОПЕК+.

Российский лидер подписал документ об ответных мерах на введение потолка цен странами Евросоюза (ЕС) на нефть из РФ 27 декабря. Указ вступит в силу 1 февраля 2023 года и будет действовать до 1 июля того же года.

28 декабря ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков, комментируя принятый документ, в комментарии «Известиям» отметил, что в РФ приняли вариант с наименьшим вмешательством в рыночное ценообразование. Он уточнил, что в указе не говорится о запрете поставки нефти в те страны, которые ввели потолок цены на российский энергоресурс.

23 декабря французская газета Les Echos сообщила, что мировые рынки опасаются снижения добычи нефти в России.

Тогда же вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24» дал оценку ситуации в нефтегазовой сфере и допустил снижение добычи черного золота на 5–7% в начале 2023 года. При этом он также сообщил, что по итогам 2022 года прогнозируется рост добычи нефти в РФ.

24 декабря Новак заявил, что энергоресурсы из России незаменимы и их нельзя заменить на другие. Он подчеркнул, что РФ — крупнейший игрок в энергетической сфере, экспортирует 20% природного газа и 20% нефти, которые представлены на мировом рынке. Также Новак рассказал, что Европа была основным рынком сбыта российских нефтепродуктов, и допустил, что Брюссель может пересмотреть решение об эмбарго.

С 5 декабря вступило в силу эмбарго на поставляемую морем российскую нефть в Евросоюз. Государства ЕС согласовали регулируемый потолок цен на энергоресурс из РФ, перевозимый морским путем, на уровне $60 за баррель.

Ряд стран решил снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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