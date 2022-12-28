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Минобороны сообщило об уничтожении более 170 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

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Российские войска ликвидировали более 170 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении в Донбассе. Об этом в среду, 28 декабря, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, на данном направлении российским военнослужащим удалось уничтожить два бронетранспортера и четыре пикапа.

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Также Конашенков сообщил, что на донецком направлении за минувшие сутки российские военные ликвидировали свыше 80 украинских боевиков и уничтожили танк, четыре бронемашины и пять автомобилей.

Он добавил, что на купянском направлении было уничтожено более 30 украинских боевиков.

На прошлой неделе офицер второго армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко сообщил, что украинские войска перебрасывают инженерные подразделения, усиленные бронетехникой, на краснолиманское направление в Донецкой Народной Республики.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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