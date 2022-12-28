Реклама
Прямой эфир
Общество
Суд приговорил к пожизненному заключению стрелявшего в вузе Перми
Экономика
Путин открыл по видеосвязи завод «Титан-Полимер»
Мир
Германия возглавит группировку повышенного реагирования НАТО с 1 января
Мир
Воздушная тревога снова объявлена в ряде областей Украины
Мир
В Турции сообщили о задержании пяти готовивших теракт человек
Общество
Вильфанд спрогнозировал морозы до 48 градусов в некоторых регионах РФ на Новый год
Общество
Суд в Екатеринбурге арестовал обвиняемую в убийстве троих детей женщину
Мир
Лавров заявил об объявлении Западом войны России после госпереворота на Украине
Общество
Две месячные нормы осадков выпали в Москве с начала декабря
Армия
ОАК поставила Минобороны партию истребителей Су-57
Мир
Рогов заявил об участии около 10 тыс. поляков в боевых действиях на Украине
Политика
МИД РФ объявил персоной нон грата сотрудника посольства Литвы
Сюжет:

На Украине ликвидировали австралийского наемника

The Guardian: на Украине убили 24-летнего австралийского наемника Сейджа О’Доннелла
0
Фото: Dfat
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Луганской Народной Республике (ЛНР) убит наемник из Австралии Сейдж О’Доннелл в ходе боевых действий, пишет The Guardian 28 декабря. Гибель солдата подтвердили в австралийском министерстве иностранных дел и торговли. Ему было 24 года.

Солдаты неудачи: как российская армия уничтожила более 300 наемников
Вооруженные силы разгромили базы иностранцев в ДНР и Харьковской области

О'Доннелл приехал на украинскую землю, вступив в ряды интернационального легиона теробороны Украины, который занимался сбором сторонников националистов по всему миру. Мужчина стал четвертым австралийским наемником, которого ликвидировали в ходе боев на украинской территории.

С 2015 по 2021 год О'Доннелл служил в армии — пехота и артиллерия. Также он был военным инструктором в компании International Security Training Academy, летом текущего года поехал работать на Украину.

Австралиец получил позывной Чайка и служил в одном отряде с поляками Кшиштофом Тифелем и Яном Шереметом, которых убили ранее.

По некоторой информации, О'Доннелл умер в боях на Сватовском направлении 21 декабря.

26 декабря в ЛНР сообщили о присутствии наемников из 30 стран в зоне СВО.

Накануне официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал, что российские войска уничтожили в районе Артемовска (укр. название — Бахмут) в Донецкой Народной Республике (ДНР) пункт дислокации иностранных наемников.

Проведение специальной военной операции РФ по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято из-за обострившейся ситуации в регионе по причине участившихся обстрелов со стороны украинских военнослужащих.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022