В Луганской Народной Республике (ЛНР) убит наемник из Австралии Сейдж О’Доннелл в ходе боевых действий, пишет The Guardian 28 декабря. Гибель солдата подтвердили в австралийском министерстве иностранных дел и торговли. Ему было 24 года.

О'Доннелл приехал на украинскую землю, вступив в ряды интернационального легиона теробороны Украины, который занимался сбором сторонников националистов по всему миру. Мужчина стал четвертым австралийским наемником, которого ликвидировали в ходе боев на украинской территории.

С 2015 по 2021 год О'Доннелл служил в армии — пехота и артиллерия. Также он был военным инструктором в компании International Security Training Academy, летом текущего года поехал работать на Украину.

Австралиец получил позывной Чайка и служил в одном отряде с поляками Кшиштофом Тифелем и Яном Шереметом, которых убили ранее.

По некоторой информации, О'Доннелл умер в боях на Сватовском направлении 21 декабря.

26 декабря в ЛНР сообщили о присутствии наемников из 30 стран в зоне СВО.

Накануне официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал, что российские войска уничтожили в районе Артемовска (укр. название — Бахмут) в Донецкой Народной Республике (ДНР) пункт дислокации иностранных наемников.

Проведение специальной военной операции РФ по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято из-за обострившейся ситуации в регионе по причине участившихся обстрелов со стороны украинских военнослужащих.

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