В Общественной палате назвали главный недостаток торговой стратегии Байдена

США, используя геополитическую напряженность, пытаются стать «тихой гаванью» для крупных компаний из стран Европы. Однако Вашингтон не считается с интересами своих союзников, чем отталкивает их от себя. Об этом 28 декабря «Известиям» сообщил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк.

Таким образом он прокомментировал статью газеты The Economist о том, что внешнеэкономическая и торговая политика президента США Джо Байдена стала «большой дырой» в долгосрочной стратегии страны в реалиях новой геополитической эпохи.

«США, используя глобальную геополитическую напряженность, пытаются создать из своей страны некую «тихую гавань», куда придут инвесторы, технологии, работающие компании. И этот процесс происходит, но удивительное заключается в том, что приходят в Америку те компании, которые очень долго находились на территории американских союзников: это страны Европы, Япония, Южная Корея», — сказал Данюк.

Эксперт отметил, что США пытаются в очередной раз переформатировать глобальное торгово-экономическое пространство и «самые лучшие ресурсы, обеспечивающие экономический рост союзников Америки», теперь вынуждены передислоцироваться на территорию США.

«На словах Америка придерживается максимальной транспарентности, а по факту ее санкционная и энергетическая политика говорит о том, что Америка не будет считаться ни с чьими интересами, в том числе и с интересами своих ближайших союзников. Именно это «большая дыра» в стратегии США», — добавил он.

По словам Данюка, сейчас экономика США не показывает ту степень развития, которая была, например, при президентстве Дональда Трампа.

Также собеседник «Известий» напомнил про провал ставки Америки на зеленую энергетику.

«США ставили зеленую повестку во главу угла, причем не только в своей энергетической политике, но и в целом пытались навязать ее всему миру. Америка, таким образом, теряет имидж страны, за которой можно уверенно идти. А Китай на этом фоне и другие страны, которые недовольны односторонней санкционной политикой США, отворачиваются от Америки и становятся всё более независимыми», — добавил эксперт.

Данюк привел в пример Саудовскую Аравию, которая встала на сторону России и ОПЕК+ в ограничении количества баррелей нефти, добываемых организацией.

«Был провал сделки по сокращению добычи нефти, несмотря на то что Саудовская Аравия — давний партнер США и с экономической точки зрения, и с политической, и с военной. Но авторитета Америки и лично Байдена не хватило для того, чтобы внутри ОПЕК Саудовская Аравия играла нужную для США роль», — заключил специалист.

22 декабря президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны Евросоюза должны добиться большей независимости от США, в том числе в рамках НАТО. Комментируя мнение, что конфликт на Украине выявил большую зависимость ЕС от Вашингтона, французский лидер согласился, что Европа должна себя защищать.

На следующий день зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко заявил, что США провоцируют Европу на экономически невыгодные действия, для того чтобы удержать доминирующую позицию в западном пространстве.