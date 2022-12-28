Троицкий мост в Пскове открыли для автомобилистов
В Пскове 28 декабря состоялся технический запуск движения по отремонтированному Троицкому мосту. Для автомобилей доступны четыре полосы, для пешеходов откроют одну сторону моста.
На церемонии присутствовали губернатор Михаил Ведерников, глава города Борис Елкин и депутат местного парламента Алексей Севастьянов. По словам представителя подрядной организации, до завершения ремонтных работ остается два-три месяца. Необходимо уложить асфальт, нанести разметку, сделать подсветку и организовать видеонаблюдение.
Глава Пскова напомнил, что задача была открыть движение до конца 2022 года. Это сделано. Вторую сторону для пешеходов будут доделывать весной, зимой решили не укладывать асфальт, чтобы потом не пришлось переделывать.
Глава региона, чьи слова приводит Псковская лента новостей, отметил, что объект сдали день в день. Он вновь заявил о важности этого моста для Пскова и области.
Псковское агентство новостей напоминает, что Троицкий мост закрыли 1 марта. Подрядчик разбирал аварийное сооружение и возводил новое. Окончательное благоустройство должно завершиться в 2023 году.
Мост построили в 1954 году по нормам 1947 года. Специалисты зафиксировали в балках трещины, которые ослабляли конструкцию.