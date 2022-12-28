Построившего в Нижневартовске «суровую» Снегурочку подрядчика оштрафуют
Подрядчика, построившего «суровую» Снегурочку в Нижневартовске, оштрафуют на 100 тыс. рублей. Об этом в среду, 28 декабря, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе городской администрации.
В мэрии уточнили, что недочеты были устранены и приемка состоялась.
«Поскольку по сроку не выдержали, то будет выписан штраф порядка 100 тыс.», — добавили в горадминистрации.
На прошлой неделе появившаяся в ледовом городке в Нижневартовске скульптура снегурочки озадачила местных жителей. За форму и выражение лица они называли ее «суровой», «протеиновой» и «самураем».
В горадминистрации уточняли, что к подрядчику были и другие нарекания, касающиеся, в частности, качества льда. Представитель подрядчика отвечал, что «концепция состоялась», а художники просто «так работают и так видят».
После претензий горожан лицо снегурочки исправили.
В декабре 2020 года в Нововоронеже открыли памятник Аленке. Он посвящен, по преданию, основательнице села Новая Аленовка, которую убил разбойник Кудеяр. Однако арт-объект вызвал испуг не только местных жителей, но и пользователей Сети. Горожане начали просить мэрию не «позорить город этим уродством» и убрать памятник. В июле 2022 года монумент заменили.