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Построившего в Нижневартовске «суровую» Снегурочку подрядчика оштрафуют

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Фото: t.me/n1_nv
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Подрядчика, построившего «суровую» Снегурочку в Нижневартовске, оштрафуют на 100 тыс. рублей. Об этом в среду, 28 декабря, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе городской администрации.

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В мэрии уточнили, что недочеты были устранены и приемка состоялась.

«Поскольку по сроку не выдержали, то будет выписан штраф порядка 100 тыс.», — добавили в горадминистрации.

На прошлой неделе появившаяся в ледовом городке в Нижневартовске скульптура снегурочки озадачила местных жителей. За форму и выражение лица они называли ее «суровой», «протеиновой» и «самураем».

В горадминистрации уточняли, что к подрядчику были и другие нарекания, касающиеся, в частности, качества льда. Представитель подрядчика отвечал, что «концепция состоялась», а художники просто «так работают и так видят».

После претензий горожан лицо снегурочки исправили.

В декабре 2020 года в Нововоронеже открыли памятник Аленке. Он посвящен, по преданию, основательнице села Новая Аленовка, которую убил разбойник Кудеяр. Однако арт-объект вызвал испуг не только местных жителей, но и пользователей Сети. Горожане начали просить мэрию не «позорить город этим уродством» и убрать памятник. В июле 2022 года монумент заменили.

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