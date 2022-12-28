Foreign Affairs: Россия и Китай победили в борьбе с экономическими санкциями США

Россия и Китай победили в борьбе с санкциями США. Такое мнение 28 декабря высказала директор по глобальному прогнозированию международного исследовательского центра Economist Intelligence Unit в Лондоне Агата Демаре в американском журнале Foreign Affairs.

По ее словам, эпоха «излюбленного экономического оружия» США подходит к концу.

«Вседозволенность, с которой Вашингтон оперировал этими карательными мерами, вызвала сопротивление мира», — констатировала Демаре.

Она перечислила самые эффективные шаги Москвы и Пекина, направленные на противодействие американским рестрикциям.

Среди них — создание двусторонних валютных свопов, позволяющих не использовать доллар, разработка своих платежных систем и постепенное внедрение цифровой валюты.

«Она (цифровая валюта. — Ред.) защищена от санкций, поскольку у США нет возможности ограничивать использование виртуальных денег, эмитированных Центральным банком другой страны», — пояснила Демаре.

Ранее, 14 декабря, обозреватель американского издания 19FortyFive Роберт Фарли заявил, что Россия победила Запад в экономической войне, приведя тем самым противника в ужас. Он подчеркнул, что рубль не рухнул, инфляция в РФ снижается.

До этого, в августе, британская газета Financial Times констатировала, что экономика России в условиях жестких санкций показала себя более устойчивой, чем прогнозировали аналитики Запада. Она указала на стабилизацию курса рубля, экспорт энергоресурсов в Китай, Индию и Турцию, а также продажу активов западных компаний в РФ местному бизнесу.

В июле премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции не пошатнули Москву. По его мнению, стратегия Запада провалилась.

В апреле премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал, что Россия неплохо справляется с санкциями. Он выразил сожаление по этому поводу.

Ряд стран вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Россией с 24 февраля спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.