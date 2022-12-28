Реклама
Прямой эфир
Мир
Во Франции человек погиб в результате падения пассажирского самолета
Армия
В ЛНР сообщили об уничтожении 85 бойцов ВСУ и более 20 единиц техники
Туризм
Платежная карта для иностранцев появится в России в ближайшее время
Спорт
Матыцин заявил о снижении зрелищности и посещаемости мирового спорта без России
Экономика
В РАНХиГС сообщили об отмене Гайдаровского форума
Общество
Вильфанд спрогнозировал морозы до 48 градусов в некоторых регионах РФ на Новый год
Общество
Суд в Екатеринбурге арестовал обвиняемую в убийстве троих детей женщину
Авто
Chery объявила цены в Китае на новый кроссовер Tiggo 9
Общество
Две месячные нормы осадков выпали в Москве с начала декабря
Общество
В столице Тывы запретили продажу алкоголя на Новый год
Мир
Рогов заявил об участии около 10 тыс. поляков в боевых действиях на Украине
Мир
Захарова назвала слова Каллас о беженцах показателем расчеловечивания Запада
Сюжет:

Foreign Affairs: Россия и Китай победили в борьбе с экономическими санкциями США

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия и Китай победили в борьбе с санкциями США. Такое мнение 28 декабря высказала директор по глобальному прогнозированию международного исследовательского центра Economist Intelligence Unit в Лондоне Агата Демаре в американском журнале Foreign Affairs.

«Простои на заводах достигли пика в мае, но сейчас пошли на спад»
Гендиректор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин — о влиянии санкций на занятость и самых дефицитных профессиях

По ее словам, эпоха «излюбленного экономического оружия» США подходит к концу.

«Вседозволенность, с которой Вашингтон оперировал этими карательными мерами, вызвала сопротивление мира», — констатировала Демаре.

Она перечислила самые эффективные шаги Москвы и Пекина, направленные на противодействие американским рестрикциям.

Среди них — создание двусторонних валютных свопов, позволяющих не использовать доллар, разработка своих платежных систем и постепенное внедрение цифровой валюты.

«Она (цифровая валюта. — Ред.) защищена от санкций, поскольку у США нет возможности ограничивать использование виртуальных денег, эмитированных Центральным банком другой страны», — пояснила Демаре.

Ранее, 14 декабря, обозреватель американского издания 19FortyFive Роберт Фарли заявил, что Россия победила Запад в экономической войне, приведя тем самым противника в ужас. Он подчеркнул, что рубль не рухнул, инфляция в РФ снижается.

До этого, в августе, британская газета Financial Times констатировала, что экономика России в условиях жестких санкций показала себя более устойчивой, чем прогнозировали аналитики Запада. Она указала на стабилизацию курса рубля, экспорт энергоресурсов в Китай, Индию и Турцию, а также продажу активов западных компаний в РФ местному бизнесу.

В июле премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции не пошатнули Москву. По его мнению, стратегия Запада провалилась.

В апреле премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал, что Россия неплохо справляется с санкциями. Он выразил сожаление по этому поводу.

Ряд стран вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Россией с 24 февраля спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022