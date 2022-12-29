Идем на Восток

В июле 2022 года российским инвесторам через платформу СПб Биржи стали доступны акции рынка Гонконга в гонконгском долларе.

Их появление было воспринято с умеренным энтузиазмом. Объем торгов в июле составил 155,54 млн гонконгских долларов (HKD), или $19,85 млн. А в ноябре достиг 1,03 млрд HKD ($131,75 млн). Количество активных инвесторов менее чем за полгода выросло более чем в 2,5 раза — с 10,97 тыс. в июле до 27,9 тыс. в ноябре. Однако в общем объеме торгов СПб Биржи гонконгские акции всё еще занимают скромную долю порядка 5%, несмотря на значительное — около 90% в годовом выражении — падение торгов американскими акциями.

В объеме торгов этими бумагами сохраняется высокая концентрация интереса инвесторов к отдельным известным именам. Около 40% осенью занимали акции всего одной компании — широко известной Alibaba Group. В остальном инвесторов привлекали другие знакомые имена — JD.com и Xiaomi, а также акции с высокой волатильностью, например производителей электрокаров XPeng и Li Auto.

Между тем сейчас российским инвесторам доступно уже 79 бумаг гонконгской биржи, и рынок явно заслуживает большего внимания. Инвестиции в акции проводятся в гонконгском долларе, курс которого против американской валюты установился в диапазоне 7,75–7,85. Де-факто гонконгский доллар — полный аналог американского и альтернатива для проведения валютных инвестиций в противовес бумагам США.

Помимо волатильных акций для трейдинга в этом году стали доступны и более подходящие для формирования долгосрочных портфелей гонконгские бумаги. В частности, акции крупных банков (China Construction Bank, Bank of China, Industrial & Commercial Bank of China) выплачивают дивиденды с годовой доходностью порядка 9%, а у отдельных сырьевых компаний (нефтегазовая PetroChina, угольная China Shenhua Energy) доходность сейчас достигает 12–14%.

Рынок акций Гонконга сейчас воспринимается как более рисковый относительно американского ввиду падения бумаг многих китайских компаний в 2020–2021 годах, когда широкий рынок США показывал рост. Индекс рынка Гонконга Hang Seng также падал в эти годы. Вместе с тем Hang Seng оказался лучше S&P 500 в 2022 году: американский индекс упал с начала года по 23 декабря на 20%, тогда как Hang Seng — на 15%. Такую динамку азиатскому рынку помогло продемонстрировать резкое восстановление в ноябре — за месяц индекс вырос на 27%.

Ключевым риском для рынка Гонконга в последние годы был кризис в сфере недвижимости. Однако даже в этом секторе были возможности для удачных инвестиций: пока акции проблемного застройщика Country Garden Holdings с начала года падали на 60%, бумаги компаний в этой сфере China Resources Land и China Overseas Land & Investment росли на 8-12%, а доходность по дивидендам составила 5–6%.

Для ориентированных на нейтральное позиционирование портфелей инвесторов, стремящихся быть защищенными от общих рыночных обвалов, в этом году на Московской бирже стал доступен и фьючерс на акции фонда Tracker Fund of Hong Kong ETF, который соответствует динамике индекса Hang Seng.

Таким образом, для инвесторов в акции рынка Гонконга открыт массив возможностей как для спекуляций и активной торговли, так и для инвестиций с расчетом на прирост капитала и получение дивидендов в стабильной валюте.

Экономика Китая в конце 2022 году переживает фазу структурной трансформации. В ней накопился ряд проблем: снижение потребительского спроса из-за коронавирусных ограничений, падение экспорта (на 8,7% год к году в ноябре), а также сохраняющиеся сложности на рынке недвижимости. Государство активно стимулировало экономику за счет понижения ставок, инфраструктурных пакетов и других программ, но эти меры отражались в формировании «ловушки ликвидности» на фоне карантинов.

При этом на внешних рынках (США — крупнейший торговый партнер КНР) наблюдается снижение спроса и потребительской активности ввиду роста процентных ставок. В таких условиях Китаю, вероятно, придется полагаться на развитие внутреннего потребления товаров и услуг в 2023 году, а не на экспорт или инвестиции в недвижимость (около 29% ВВП в 2020 году).

Несмотря на стереотипно экспортный характер китайской экономики, фондовый рынок Гонконга и внутреннего Китая вовсе не повторяет его. Доля экспортной выручки компаний в индексе MSCI China (наиболее широкий китайский индекс) составляет около 13% (против 40% в американском S&P 500, где тоже всё не так, как в экономике), а на рынке Гонконга наиболее широкого представлены финансовые компании, застройщики, интернет-гиганты и организации из потребительского сектора — всё это не экспортеры, и они могут выиграть от развития внутреннего рынка.

Автор — аналитик по международным рынкам акций «БКС Мир инвестиций»

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