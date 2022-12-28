CNN рассказал о проблемах США при оказании поддержки энергосистеме Украины

Западные страны и США сталкиваются с проблемами при поддержке энергосистемы Украины из-за нарушения поставок и несовместимости оборудования. Об этом 28 декабря сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновника из США.

Он отметил, что недавно Киев получил от Вашингтона партию оборудования в рамках программы по поддержке электросистемы страны, однако после этого в США столкнулись с проблемами в цепочках мировых поставок.

Чиновник добавил, что, хоть Вашингтон и работает с негосударственным сектором для сокращения нехватки оборудования, но проблемы в логистических цепочках всё равно вызывают ряд трудностей, которые проявятся в будущем.

Другая проблема, которую отметил собеседник, заключается в том, что некоторые системы электрообеспечения, которые используются в США, работают на отличной от украинской сетке частот.

Также чиновник подчеркнул, что когда электросети на Украине будут восстановлены, то поначалу они не смогут работать в полную мощность, так как это создаст риск перебоя в их работе. Именно поэтому власти, вероятнее всего, будут продолжать практику веерных отключений света, резюмировал собеседник.

19 декабря бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков заявил, что ситуация в энергосистеме страны в результате ударов РФ по энергообъектам остается «очень критической». В «Укрэнерго» также признали, что ситуация в энергосистеме страны тяжелая.

29 ноября стало известно о планах США выделить $53 млн для закупки оборудования для украинских энергосетей. В Госдепартаменте США отмечали, что это оборудование будет оперативно доставлено на Украину. В рамках помощи также будут переданы распределительные трансформаторы, автоматические выключатели и разрядники для защиты от перенапряжений среди прочего оборудования.

Российские войска в октябре начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал в свою очередь, что Россия не наносит ракетных ударов по социальным объектам Украины, все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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