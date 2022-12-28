Защита подала апелляцию на приговор экс-секретарю нацистского концлагеря

Защита подала апелляцию на приговор 97-летней экс-работнице концлагеря Штутгоф Ирмгард Фурхнер. Об этом в среду, 28 декабря, сообщает земельный суд города Итцехо (земля Шлезвиг-Гольштейн).

«На прошлой неделе 97-летняя женщина была приговорена к двум годам условно за соучастие в убийстве. Теперь федеральный суд рассмотрит, есть ли [в этом решении] процессуальная ошибка», — приводит сообщение суда немецкая газета Die Welt.

Отмечается, что в связи с этим решение суда еще не вступило в силу и не является окончательным.

20 декабря суд приговорил Фурхнер к двум годам лишения свободы условно. Согласно заключению следствия, она работала гражданским служащим в комендатуре Штуттхофа с июня 1943 года по апрель 1945 года. Таким образом, Фурхнер оказывала помощь руководителям концлагеря в систематических убийствах заключенных.

Поскольку на момент совершения преступлений ей было 18–19 лет, судебный процесс проходил в палате по делам несовершеннолетних. Сторона защиты требовала оправдать Фурхнер под предлогом того, что невозможно доказать, что обвиняемая знала о систематических убийствах в лагере.

В сентябре 2021 года Фурхнер пыталась скрыться от суда. Женщина, ранее заявлявшая о страхе перед общественным порицанием, перед заседанием вызвала такси и уехала из дома престарелых в Квикборне (округ Пиннеберг). Несколько часов спустя полиция задержала ее на улице в Гамбурге. После случившегося суд выдал ордер на ее арест и пенсионерка провела пять дней в предварительном заключении.