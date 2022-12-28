Вильфанд спрогнозировал морозы до 48 градусов в некоторых регионах РФ на Новый год
В новогоднюю ночь в некоторых регионах России ожидаются морозы до 40 градусов. Как сообщил 28 декабря научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, такая ситуация будет наблюдаться, в частности, в Иркутской области, Хабаровском крае и Якутии.
«На Урале и на севере Западной Сибири будет холодно. В Ямало-Ненецком автономном округе прогнозируется -35 градусов, в Ханты-Мансийском округе — до -37 градусов. Холодно, по-настоящему холодно, в центре и на юге Уральского федерального округа», — рассказал Вильфанд на пресс-конференции.
В Свердловской области с 31 декабря на 1 января преобладающая температура будет -27...-29 градусов мороза с последующим понижением до -33 градусов, сообщил метеоролог.
«Это сильнейшие морозы. Ненамного будет отличаться температура в Челябинской области — там до -27 градусов, а в Кургане — даже до -32 градусов», — сказал он.
В разных районах Якутии температурный фон понизится до -38...-48 градусов, а в самом Якутске — -35...-40 градусов, что близко к климатической норме. В Хабаровском крае температура опустится до -42. Резко похолодает в Магаданской области и на Чукотке: из-за прихода холодных воздушных масс температура опустится -46 градусов, рассказал руководитель Гидрометцентра РФ.
26 декабря синоптик городского гидрометцентра Александр Колесов сообщил, что погода в Санкт-Петербурге на Новый год будет плохой, прогнозируются дожди. Он рассказал, что в начале новогодних каникул Северная столица попадает под влияние циклонов в теплой части.
Тогда же Вильфанд рассказал, что в новогоднюю ночь на территории РФ не ожидается погодных аномалий. В Москве и Санкт-Петербурге показатели ртутного столба могут подняться выше нуля. Сильных дождей на фоне потепления не ожидается, тогда как снега, наоборот, будет достаточно много.