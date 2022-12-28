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Рогов заявил об участии около 10 тыс. поляков в боевых действиях на Украине
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Рогов заявил об участии около 10 тыс. поляков в боевых действиях на Украине

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Dominika Zarzycka
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С момента начала проведения специальной военной операции (СВО) на Украине более 10 тыс. поляков приняли участие в боевых действиях на стороне Киева. Об этом 28 декабря сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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По его словам, примерно такое количество граждан Польши прошло через восточный фронт с момента начала СВО в феврале 2022 года.

«Я говорю о тех, кто принимал непосредственное участие в боевых действиях, если мы добавим сюда инструкторов, которые обучали Вооруженные силы Украины, то можно еще смело тысячи две добавлять», — отметил Рогов в разговоре с ТАСС.

При этом он подчеркнул, что назвать точное число польских наемников, принимающих участие в боевых действиях на стороне Киева, оценить сложно из-за их передислокации.

Кроме того, по словам Рогова, в настоящее время правительство Польши планирует декриминализировать участие своих военных в боевых действиях за пределами страны. Для этого в польский Сейм был внесен соответствующий законопроект.

«Этот закон легализует задним числом то, что и так с 2014 реализовано. Если мы посмотрим, то поляки присутствовали в боевых действиях (на Украине. — Ред.) с 2014 года, но тогда это не было так системно, не было такого количества людей. Сейчас мы видим легализацию», — заявил Рогов, выразив уверенность, что эти поправки будут приняты.

26 декабря офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко рассказал, что в зоне проведения СВО на Украине воюют наемники более чем из 30 стран. Он отметил, что присутствуют немецкая, французская, итальянская и польская речь.

Пленный боец ВСУ Александр на видео, распространенном 10 декабря Минобороны РФ, рассказал о домогательствах со стороны иностранных наемников. Он отметил, что слышал в основном польский и английский языки.

Проведение спецоперации России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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