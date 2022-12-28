Два человека пострадали при наезде авто на лошадь в Приангарье
В городе Киренске Иркутской области в результате наезда автомобиля на лошадь пострадали два человека, животное погибло. Об этом 28 декабря сообщает региональная Госавтоинспекция.
Авария произошла в ночь на 28 декабря на улице Полины Осипенко. По предварительным данным, 20-летний водитель легковой машины двигался в сторону села Кривошапкино, когда на дорогу вышел табун лошадей. Автомобилист резко затормозил, но наезда избежать не удалось, пишет ИА IrkutskMedia.
В результате машина сбила одну лошадь, животное погибло. Автомобилист и его пассажир получили травмы. По данным ГИБДД, у пассажира зафиксированы легкие телесные повреждения, информация о состоянии водителя не приводится.
Сотрудники правоохранительных органов сейчас ищут владельца погибшей лошади. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
В сентябре на Алтае всадник на лошади попал в ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. Мужчина погиб.