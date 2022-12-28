Почти 18 млрд рублей выделят на жилье в Татарстане в 2023 году
В Татарстане утвердили программу господдержки граждан в обеспечении жильем на 2023 год. На эти цели из регионального бюджета выделят около 18 млрд рублей. Соответствующее постановление подписал премьер Татарстана Алексей Песошин.
Inkazan.ru уточняет, что на поддержку в виде оплаты первоначального и текущего взносов за выкупаемое жилье семьям с детьми будет выделено 700 млн рублей. Более 6 млн рублей пойдет на финансирование формирования земельных участков, которые подлежат включению в госрезерв земель республики.
Программа также позволит финансировать мероприятия по обеспечению жильем в системе социальной ипотеки.
Как поясняет ИА «Татар-информ», цель программы — организация эффективной системы обеспечения граждан с разным уровнем доходов доступным жильем. Она также должна помочь сформировать в республике эффективный рынок жилья для временного или постоянного проживания на основе найма или права собственности.
В этом году в Татарстане побили рекорд по строительству жилья. В республике было введено в эксплуатацию более 3 млн кв. м.