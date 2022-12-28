Зампред Совбеза Медведев назвал врагами общества тех, кто призывает к поражению России

Возвращение в Россию тех, кто желает ей поражения в спецоперации, возможно после раскаяния. Об этом заявил 28 декабря зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

Политик напомнил, что больше ста лет назад оппозиционеры тоже желали стране поражения в Первой мировой, что привело к гибели империи, двум революциям и кровопролитной Гражданской войне.

Сейчас, по словам Медведева, в адрес власти вновь раздаются проклятия тех, кто уехал заграницу.

По его мнению, к подобным людям нужно относиться как к врагам общества. Кроме того, как считает Медведев, нужно полностью исключить для них возможность получать какие-либо доходы из России.

«Возвращение таких лиц домой может состояться только в случае предварительно сделанного недвусмысленного публичного раскаяния, а в подобающих случаях — только через амнистию или помилование», — написал зампредседателя Совбеза в своем Telеgram-канале.

При этом 5 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не ведется никаких дискуссий на тему возможных наказаний для тех россиян, которые покинули страну и уехали работать за границу на фоне мобилизации.

Также в Кремле не обсуждается и тема создания условий для возвращения россиян на родину, предложенная министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максутом Шадаевым.

Ранее в этом месяце глава комитета Совета Федерации по госстроительству и конституционному законодательству Андрей Клишас выступил с инициативой о введении ряда ограничений для граждан, которые покинули страну, но продолжают работать на российские компании. Он предложил сделать «менее комфортным» пребывание за границей уехавших из страны россиян, мотивируя это отсутствием доказательной базы о том, что они по-прежнему платят налоги в РФ.

До этого, 28 октября, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко указала, что любой россиянин имеет законное право уехать из страны и беспрепятственно вернуться, это гарантировано Конституцией России. Она также выразила уверенность в возвращении большинства уехавших из страны россиян.