Захарова назвала слова Каллас о беженцах показателем расчеловечивания Запада
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова эстонского премьер-министра Каи Каллас об обязательном изучении эстонского языка украинскими беженцами. Своим мнением она поделилась в среду, 28 декабря, в своем Telegram-канале.
Накануне Каллас заявила, что приезжающим в страну беженцам с Украины следует проходить курсы эстонского языка, указав на нежелательность появления в стране новой общины, не говорящей по-эстонски.
«Кайла, Адольф вами гордился бы. Без Вас было бы намного сложнее доказать расчеловечивание коллективного Запада. Эстония для эстонцев же, да? Произнесите это уже наконец», — написала Захарова.
Ранее, в начале ноября, Захарова уличила власти Латвии в поддержке нацизма и фашизма. Она раскритиковала латвийское руководство после заявления посла страны Мариса Риекстиньша, который сказал, что снос памятников — это «продолжение той войны, которая была в середине прошлого века, — борьба с фашизмом». По словам Захаровой, из этой фразы следует вывод о том, что «латвийские власти уже официально выступают за нацизм и фашизм».