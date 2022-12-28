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Автоинструктор перечислил приемы для уверенной езды на опасной дороге

Автоинструктор Кабышев призвал водителей отработать навыки экстренного торможения
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Фото: Global Look Press/dpa/Patrick Pleul
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Руководитель и шеф-инструктор академии водительского мастерства Stability Control Виталий Кабышев заявил 28 декабря, что для повышения безопасности на заснеженной дороге автомобилистам стоит отработать навыки экстренного торможения и работы с поперечной динамикой.

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Он отметил, что 98% водителей не умеют эффективно экстренно тормозить.

«К примеру, на автомобилях без ABS нужно осваивать прерывистое импульсное торможение и отрабатывать более сложные элементы, вроде торможения на грани и за пределом сцепления», — сказал Кабышев в разговоре с «Газетой.Ru».

Кроме того, по его словам, следует отработать экстренные переставки — резкий объезд препятствия с возвращением в ту же полосу и перестроения из ряда. Эксперт отметил, что в нестандартной ситуации, например при потере колеса или сцепления на входе в поворот, приобретенные навыки помогут избежать ДТП.

«Поперечная динамика — это перестроения, прохождения поворотов, работа со сносами, заносами, вращением вокруг вертикальной оси», — подчеркнул Кабышев, уточнив, что освоить данные элементы необходимо для избежания потери контроля над автомобилем.

Руководитель сервисного направления сети автосалонов Fresh Auto Илья Иванский 17 декабря сообщил, что портативные гаражи позволят защитить автомобиль от холода и осадков.

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