Автоинструктор перечислил приемы для уверенной езды на опасной дороге
Руководитель и шеф-инструктор академии водительского мастерства Stability Control Виталий Кабышев заявил 28 декабря, что для повышения безопасности на заснеженной дороге автомобилистам стоит отработать навыки экстренного торможения и работы с поперечной динамикой.
Он отметил, что 98% водителей не умеют эффективно экстренно тормозить.
«К примеру, на автомобилях без ABS нужно осваивать прерывистое импульсное торможение и отрабатывать более сложные элементы, вроде торможения на грани и за пределом сцепления», — сказал Кабышев в разговоре с «Газетой.Ru».
Кроме того, по его словам, следует отработать экстренные переставки — резкий объезд препятствия с возвращением в ту же полосу и перестроения из ряда. Эксперт отметил, что в нестандартной ситуации, например при потере колеса или сцепления на входе в поворот, приобретенные навыки помогут избежать ДТП.
«Поперечная динамика — это перестроения, прохождения поворотов, работа со сносами, заносами, вращением вокруг вертикальной оси», — подчеркнул Кабышев, уточнив, что освоить данные элементы необходимо для избежания потери контроля над автомобилем.
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