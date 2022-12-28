Наледь с крыши здания упала на жительницу Южно-Сахалинска
В Южно-Сахалинске (Сахалинская область) проводится проверка по сообщению о падении наледи с крыши дома на женщину. Об этом 28 декабря сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.
«Организовано проведение проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»)», — говорится в сообщении ведомства.
По предварительным данным, инцидент произошел на бульваре Анкудинова. Информация о состоянии пострадавшей женщины не приводится.
В ходе проверки следователи дадут оценку действиям сотрудников управляющей компании, ответственной за дом и расчистку крыши от снега.
27 декабря сообщалось, что наледь упала на двухлетнего ребенка с крыши дома в Нижнем Новгороде. У малыша сломана рука. Региональный СК возбудил уголовное дело.