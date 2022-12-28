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Экс-гендиректор Renault в России Панков назначен гендиректором Aurus

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Фото: Агентство городских новостей «Москва»
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Бывший гендиректор автоконцерна Renault в России Андрей Панков назначен гендиректором Aurus. Об этом говорится 28 декабря в сообщении автопроизводителя.

Команданте А: представлен самый роскошный российский внедорожник
В Москве прошла премьера внедорожника Aurus Komendant

Панков с 2015 по 2019 год руководил автоконцерном Renault в России.

«ООО «Аурус Моторс» объявляет о назначении Андрея Панкова на должность генерального директора с 28.12.2022 года», — приводит «РИА Новости» сообщение автопроизводителя.

Накануне глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в 2024 году может начаться сборка автомобилей Aurus в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Тогда же в стране появится дилерский центр.

Ранее, 22 декабря, сообщалось, что Aurus намерен сделать 200 роскошных внедорожников Komendant в 2023 году. По оценке специалистов Aurus, такой объем учитывал совокупные продажи по всей модельной линейке бренда.

29 сентября в России показали внедорожник Komendant. Цены на него стартуют от 33,7 млн рублей.

Внедорожник оснащен той же гибридной силовой установкой с бензиновым турбомотором V8 (598 л.с. и 880 нм), что и седан. Девятиступенчатый автомат российского производства и система полного привода аналогичны модели Senat, но у них другие калибровки, облегчающие передвижение по бездорожью.

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