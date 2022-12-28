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Путин подписал закон о защите от санкций международных банков с российским участием

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин подписал закон, нацеленный на обеспечение безопасности международных банков, в которых есть доля России, от санкций. Закон позволит кабмину в 2023 году конвертировать доли участия России в международных финансовых организациях в долговые обязательства, указано в опубликованном 28 декабря на портале правовой информации документе.

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Согласно опубликованному документу, правительство РФ, при соответствующей договоренности с международными финансовыми организациями, сможет принимать решение о конвертации доли участия России в них в финансовые обязательства.

Таким образом доли будут конвертированы в финансовые обязательства организаций перед Россией. При этом сохранится возможность обратной конвертации без ухудшения условий.

«В этом году международные финансовые институты с долей участия РФ подверглись значительному санкционному давлению, поэтому Минфин РФ проводит работу, чтобы вывести эти институты из-под санкций», — цитирует «РИА Новости» замдиректора департамента международных финансовых отношений Минфина Олег Подоматько.

Он отметил, что одним из крупнейших ударов подверглись Международный банк экономического сотрудничества, а также Международный инвестиционный банк (МИБ), в них доля РФ составляет 47%.

Отмечается, что Чехия, Словакия, Болгария и Румыния также владели долями в МИБ, однако в марте сообщили о желании выйти из числа акционеров кредитной организации. Из этого исходит то, что в грядущем январе доля РФ в МИБ может вырасти до 50%, а значит это станет поводом для попадания организации в санкционные списки.

Ранее, 27 декабря, пресс-служба Банка России указала на то, что вероятность возвращения замороженных из-за санкций активов российских банков является низкой.

До этого, 21 декабря, стало известно, что Бельгия выдала разрешение на разблокировку до 7 января 2023 года части активов, которые были заморожены из-за санкций Евросоюза против НРД. Это может дать российским инвесторам право распоряжаться замороженными активами.

25 октября глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что целью Евросоюза является не заморозка российских активов, а их конфискация. Она добавила, что ЕС предстоит большая работа, чтобы создать безупречные законные основания для конфискации активов.

В июне Евросоюз включил НРД в шестой пакет санкций против России. Это решение было обосновано тем, что, будучи центральным депозитарием, НРД играет важную роль в функционировании российской финансовой системы и ее взаимодействии с международным финрынком. Он используется для обслуживания ценных бумаг, включая российский госдолг.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ после начатой Москвой спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострения ситуации в Луганской и Донецкой народных республиках в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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